PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bucchioni: “Ibrahimovic fa fatica a fare il manager, un one man show”

INTERVISTE

Milan, Bucchioni: “Ibrahimovic fa fatica a fare il manager, un one man show”

Milan, Bucchioni: “Ibrahimovic fa fatica a fare il manager, un one man show” - immagine 1
Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul ruolo di Ibrahimovic in società
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il verdetto del campo è stato negativissimo, e le conseguenze, ovviamente, sono subito arrivate. La mancata qualificazione in Champions League ha certificato l'ennesimo fallimento di una stagione nata con aspettative davvero alte. A parlare di tutto ciò è stato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Milan, Bucchioni critica Ibrahimovic: "Uomo solo al comando"

—  

Dopo la partita con il Cagliari, la società rossonera ha voluto esonerare gran parte delle figure principali del club, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, mettendo fine ad un capitolo che non è riuscito a rispettare le aspettative create e i traguardi predisposti ad inizio stagione.

LEGGI ANCHE

Le valutazioni interne, infatti, hanno portato a considerare l'andamento della stagione ben al di sotto di quanto si poteva immaginare, dando vita ad una vera e propria rivoluzione: è ora di ridisegnare le figure principali, per poi iniziare a programmare il futuro del club. tanto discusso, poi, il ruolo in dirigenza di Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole di Bucchioni in merito:

 "Visto quello che è successo, sembra di capire che uno come Ibra, un uomo solo al comando, one man show, faccia fatica a fare il manager. Se Cardinale non lo capisce è logico pensare che alla prima partita storta o per qualche cosa non gradita, Ibra possa ritornare a fare quello che ha buttato all’aria l’ultima stagione"

Leggi anche
Taibi: “Italiano da Milan, i rossoneri hanno bisogno di qualcosa di diverso”
Dalot a cuore aperto: “Il Milan mi ha fatto sentire di nuovo un calciatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA