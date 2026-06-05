Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
Le valutazioni interne, infatti, hanno portato a considerare l'andamento della stagione ben al di sotto di quanto si poteva immaginare, dando vita ad una vera e propria rivoluzione: è ora di ridisegnare le figure principali, per poi iniziare a programmare il futuro del club. tanto discusso, poi, il ruolo in dirigenza di Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole di Bucchioni in merito:
"Visto quello che è successo, sembra di capire che uno come Ibra, un uomo solo al comando, one man show, faccia fatica a fare il manager. Se Cardinale non lo capisce è logico pensare che alla prima partita storta o per qualche cosa non gradita, Ibra possa ritornare a fare quello che ha buttato all’aria l’ultima stagione"
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