Il giornalista Enzo Bucchioni attacca il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibahimovic: queste le sue parole
Braida: "Ibrahimovic deve essere umile". Poi le parole su Maldini
Mentre il Milan si trova in uno dei momenti più complicati della propria storia recente, Zlatan Ibrahimovic è in America a commentare il Mondiale per 'Fox Sports'. Un appuntamento in programma da tempo, ma che i tifosi rossoneri non hanno particolarmente gradito, così come la gestione dell'ex calciatore svedese da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. In merito al nuovo ruolo da dirigente di Ibrahimovic, si è espresso anche Enzo Bucchioni. Nel suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio', il giornalista ha criticato duramente il Senior Advisor di RedBird.
Milan, Bucchioni attacca Ibrahimovic"A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, o saremo punto e a capo. Finchè ci sarà lui, sarà sempre una variabile impazzita,che non farà lavorare gli altri. Ce lo dice la storia recente".
Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini.L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.
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