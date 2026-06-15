Mentre il Milan si trova in uno dei momenti più complicati della propria storia recente, Zlatan Ibrahimovic è in America a commentare il Mondiale per 'Fox Sports'. Un appuntamento in programma da tempo, ma che i tifosi rossoneri non hanno particolarmente gradito, così come la gestione dell'ex calciatore svedese da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. In merito al nuovo ruolo da dirigente di Ibrahimovic, si è espresso anche Enzo Bucchioni. Nel suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio', il giornalista ha criticato duramente il Senior Advisor di RedBird.

Milan, Bucchioni attacca Ibrahimovic

Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?

"A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, o saremo punto e a capo. Finchè ci sarà lui, sarà sempre una variabile impazzita,che non farà lavorare gli altri. Ce lo dice la storia recente".A livello ufficiale,è ilL'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto aL'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta die di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.