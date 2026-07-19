Giornata molto caotica per il futuro del calcio femminile in casa Milan. Oggi, infatti, si è registrata una vera e propria pioggia di firme, che delinea in modo chiaro la strategia del club: blindare i talenti del vivaio affidandoli ad una guida tecnica di spessore.

Il focus della dirigenza si è diviso tra campo e panchina: il Milan ha blindato il proprio futuro annunciando la firma dei primi contratti da professionista per ben quattro delle giovani più promettenti del panorama nazionale: Elisa Bonanomi, Beatrice Lupatini, Paola Taddei ed Elena Vitale, ma è arrivata anche un'altra firma, ovvero quella di Marco Bruzzano, che sarà il nuovo allenatore.

Primavera Milan Femminile, Bruzzano: "E' un orgoglio per me"

"È un orgoglio per me entrare a far parte di un Club come il Milan. Ringrazio la Società per la fiducia, sono entusiasta di iniziare questo percorso. Metterò a disposizione la mia passione, cercando di dare il massimo per la crescita delle giocatrici e di questo importante progetto”.

L'ex tecnico della primavera femminile della Juventus si andrà a sedere sulla panchina del diavolo, chiamato a raccogliere un'eredità molto importante. Il neo tecnico rossonero poi non ha nascosto l'emozione e la carica per questa nuova avventura, lasciando le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club subito dopo la firma: