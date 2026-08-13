Il nuovo corso del Milan di Amorim raccoglie già consensi molto importanti tra le varie bandiere. A suonare la carica in vista della nuova stagione è stato Christian Brocchi che, ai microfono della Gazzetta dello Sport, ha tracciato una panoramica lucida e ricca di entusiasmo. Secondo l'ex centrocampista il diavolo ha tutte le carte in regola per puntare il bersaglio più grosso e cucire il tricolore sul petto.

Milan, Brocchi: "I rossoneri sono stati in corsa con l'Inter"

"Per me il Milan può vincere lo scudetto. Lo scorso anno, prima di crollare nel finale e di perdere anche la qualificazione alla Champions League, i rossoneri sono stati a lungo in corsa con l’Inter. Rispetto all’ultimo campionato secondo me la squadra è stata rinforzata perché amio avviso sono stati sistemati i due reparti che necessitavano di rinforzi: la difesa e l’attacco.

La vera differenza rispetto alla passata stagione è stata la strategia di mercato della dirigenza, capace di intervenire con molta precisione. In difesa e in attacco infatti, sono stati riempiti i vuoti strutturali con dei profili di valore: glia privi di Gila e Ramos, difatti, garantiscono qualità.

Con Gila e Gonçalo Ramos la dirigenza ha preso giocatori forti e di esperienza, due che possono dare tanto al gruppo. Se i calciatori seguiranno a pieno e con convinzione la metodologia e l’idea di gioco del nuovo allenatore, secondo me il Milan potrà competere per la vittoria dello scudetto e regalare ai suoi tifosi le soddisfazioni che meritano".