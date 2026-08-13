Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Christian Brocchi ha voluto parlare del Milan
Cessioni Milan, Santiago Giménez ipotesi Lazio? Parla Gattuso
Il nuovo corso del Milan di Amorim raccoglie già consensi molto importanti tra le varie bandiere. A suonare la carica in vista della nuova stagione è stato Christian Brocchi che, ai microfono della Gazzetta dello Sport, ha tracciato una panoramica lucida e ricca di entusiasmo. Secondo l'ex centrocampista il diavolo ha tutte le carte in regola per puntare il bersaglio più grosso e cucire il tricolore sul petto.
Milan, Brocchi: "I rossoneri sono stati in corsa con l'Inter"
"Per me il Milan può vincere lo scudetto. Lo scorso anno, prima di crollare nel finale e di perdere anche la qualificazione alla Champions League, i rossoneri sono stati a lungo in corsa con l’Inter. Rispetto all’ultimo campionato secondo me la squadra è stata rinforzata perché amio avviso sono stati sistemati i due reparti che necessitavano di rinforzi: la difesa e l’attacco.
La vera differenza rispetto alla passata stagione è stata la strategia di mercato della dirigenza, capace di intervenire con molta precisione. In difesa e in attacco infatti, sono stati riempiti i vuoti strutturali con dei profili di valore: glia privi di Gila e Ramos, difatti, garantiscono qualità.
Con Gila e Gonçalo Ramos la dirigenza ha preso giocatori forti e di esperienza, due che possono dare tanto al gruppo. Se i calciatori seguiranno a pieno e con convinzione la metodologia e l’idea di gioco del nuovo allenatore, secondo me il Milan potrà competere per la vittoria dello scudetto e regalare ai suoi tifosi le soddisfazioni che meritano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA