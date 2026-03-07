Milan, Brocchi: 'Allegri e Tare hanno fatto un ottimo lavoro. E sulle voci...'

In vista del derby di Milano, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro', l'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi è stato intervistato in esclusiva dal quotidiano 'Tuttosport'. Oltre alla sfida con l'Inter di Cristian Chivu, argomento principale, l'ex tecnico dei rossoneri si è espresso anche sulle voci dell'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. In giornata, durante la conferenza stampa, lo stesso allenatore del Diavolo ha risposto alle ultime indiscrezioni (clicca qui per leggere le sue parole). Di seguito le parole di Brocchi a 'Tuttosport' su Allegri-Real Madrid.
Brocchi commenta: “Allegri-Real? Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti…”
L'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi è stato intervistato da 'Tuttosport'. Ecco le sue parole su Allegri e le voci legate al Real
"Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti. Io penso che l’unico obiettivo sia tornare in Champions: sarebbero tutti contenti, era l’obiettivo fissato dalla società. Sicuramente resta un po’ di amaro in bocca, perché era l’ultima squadra che poteva giocarsi lo scudetto, ma gli ultimi risultati hanno messo la parola fine a questa rincorsa. Però Allegri e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro: il ds è stato fondamentale per cementare il gruppo e far nuovamente vivere emozioni ai tifosi, come sarebbe il ritorno in Champions. È lì che il Milan deve stare".
