Vieri: 'Se il Milan vuole vincere deve attaccare. Diavolo forte in ripartenza'

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante di Milan e Inter Christian Vieri si è espresso sul derby di domani sera. Ecco le sue parole

Il derby di Milano si avvicina e le voci degli ex protagonisti della gara sono sempre di più. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è presente una lunga intervista in esclusiva all'ex attaccante del Milan e dell'Inter Christian Vieri .

Nel suo intervento ai microfoni della 'Rosea', 'Bobo' ha parlato, ovviamente, della sfida in programma domani sera a 'San Siro', facendo riferimento a ciò che accadde nel derby d'andata vinto dal Milan. "E il Milan ha vinto con un contropiede, perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. Io dico: se perdi palla, anche una bella ranzata se necessario".