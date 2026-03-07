Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "Sarebbe un affare per tutti, ma c'è il discorso qualità-prezzo. La qualita è alta, ma lo è di più il prezzo. Vale molto. 80 mln? Non li vale quasi nessuno, il prezzo è fuori mercato. A me piace molto, è un giocatore importante. Tonali con Gasperini? Certo, perchè ce l'ha già avuto. Ha fatto cose importanti con lui".