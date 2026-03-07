Pianeta Milan
Ex Milan, Volpi su Tonali: “A me piace molto, è un giocatore importante, la qualità è alta”

Ospite ai microfoni di Maracana, il giornalista Jacopo Volpi ha voluto spendere alcune parole su Sandro Tonali, ex Milan: le sue parole legate ad un possibile approdo in Italia
Ospite ai microfoni di Maracana durante il pomeriggio di TMW Radio di ieri, il giornalista sportivo Jacopo Volpi ha voluto parlare di diverse tematiche: il possibile ritorno di Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, in Italia.

L'ex numero 8 rossonero ha abbandonato il Bel paese nel 2023 dopo sole tre stagioni in rossonero, per trasferirsi in Premier League. Fino ad ora, il centrocampista italiano ha collezionato 71 presenze e 5 gol con la maglia dei Magpies. Ecco, di seguito, le parole di Jacopo Volpi sul centrocampista classe 2000:

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "Sarebbe un affare per tutti, ma c'è il discorso qualità-prezzo. La qualita è alta, ma lo è di più il prezzo. Vale molto. 80 mln? Non li vale quasi nessuno, il prezzo è fuori mercato. A me piace molto, è un giocatore importante. Tonali con Gasperini? Certo, perchè ce l'ha già avuto. Ha fatto cose importanti con lui".

