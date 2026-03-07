Pianeta Milan
Verso il derby, Pagliuca: “L’Inter ha una mano sullo scudetto, ma se il Milan dovesse vincere…”

Gianluca Pagliuca, 59 anni, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' in vista di Milan-Inter: queste le sue parole
A due giorni dal 246° derby della Madonnina, Gianluca Pagliuca si è espresso in vista di Milan-Inter. L'ex portiere nerazzurro ha commentato la stracittadina in un'intervista esclusiva concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito le sue parole

Milan-Inter, le parole di Pagliuca sul derby

Sui derby ai suoi tempi: "Ne ho giocati tanti di derby e mi ricordo sempre il gran calore di quei 90 minuti. Quando sono arrivato io all’Inter c’era il Milan di Savicevic, di Capello, che vinceva mentre noi eravamo in fase di ricostruzione. Moratti era appena arrivato. I primi anni erano superiori ma siamo sempre riusciti a non perdere contro di loro ".

Su Milan-Inter di domenica: "Quello di domenica si delinea come un appuntamento davvero speciale. L’Inter ha una mano sullo scudetto, se dovesse vincere il tricolore sarebbe già assegnato. Se vince il Milan c’è il rischio che si possa riaprire la questione ma i nerazzurri resterebbero comunque favoriti. Però è sempre difficile capire come potrà andare un derby, spesso chi è favorito poi non lo vince".

