L'ex attaccante di Inter e Parma Jonathan Biabiany è stato veramente a un passo dal Milan nel lontano 2014. Ecco il suo racconto a Calciomercato.com: "Mi volevano anche Juve, Inter e Chelsea, ma avevo scelto il Milan. Inzaghi mi aveva chiamato, era felice del mio arrivo in rossonero. Mancavano solo le visite mediche, durante i test è uscito fuori un problema al cuore e saltò tutto. Galliani si arrabbiò molto perché era stato fatto l'annuncio quando lui aveva detto di aspettare". Si parlò di una trattativa saltata perché Zaccardo non accettò il Parma: "E si prese anche tanti insulti, poverino… Ma lui non c'entrava niente".