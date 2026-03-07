"Mi aspetto come sempre un bel derby, in una bella atmosfera come quella di San Siro! Credo che se anche dovesse vincere il Milan, i punti di vantaggio dell’Inter rimarrebbero tanti per lo Scudetto. Dovrebbe succedere veramente qualcosa che oggi mi viene difficile pensare". Parla così l'ex portiere rossonero Marco Amelia del Derby in programma domani tra Milan e Inter. Nella sua intervista a 'Tuttomercatoweb' l'ex estremo difensore ha parlato anche del lavoro di Allegri. Ecco il suo parere.
Amelia: "Scudetto Milan? Anche con una vittoria nel Derby …". Il pensiero su Allegri
L'ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato del Derby in programma domani tra Milan e Inter. Ecco l'estratto delle sue parole a 'Tuttomercatoweb'
"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all’interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. Io credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all’ambiente. Quando riesci ad ottenere i risultati nel finale di partite sicuramente è un segnale di grande tenuta mentale, voglia di vincere e di capacità fisiche, atletiche. Di saper tenere la partita. Poi c'è anche una bravura dei singoli giocatori che riescono a risolvere le partite".
