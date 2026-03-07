"Nel calcio hanno sempre tutti da ridire, anche quelli che non sono mai stati all’interno di uno spogliatoio, è il bello di questo sport e le critiche che fanno parte dello sport. Io credo che Allegri al Milan stia facendo un grande lavoro, che sta ridando competitività all’ambiente. Quando riesci ad ottenere i risultati nel finale di partite sicuramente è un segnale di grande tenuta mentale, voglia di vincere e di capacità fisiche, atletiche. Di saper tenere la partita. Poi c'è anche una bravura dei singoli giocatori che riescono a risolvere le partite".