Derby Milan-Inter, rossoneri come il Bodo Glimt? L'analisi di Ordine

"Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter di Chivu?". Questa la domanda che si pone il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter in programma domani sera. Ordine, nella sua analisi per 'Il Corriere dello Sport', prende in considerazione le due sconfitte dei nerazzurri in Champions League contro il Bodo Glimt con i norvegesi che hanno giocato con un 4-4-2: "Due linee molto strette così da coprire tutti gli spazi vitali, specie sui fianchi dove - a sinistra con Dimarco - l’Inter sviluppa il 70% del suo potenziale offensivo". Il Milan può permetterselo? Secondo Ordine no. Ecco i motivi.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Derby, Ordine: “Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter”. L’esempio Bodo
MILAN-INTER
Derby, Ordine: “Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter”. L’esempio Bodo
Il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter si è chiesto se i rossoneri possano giocare come il Bodo Glimt. L'analisi da 'Il Corriere dello Sport'
Derby Milan-Inter, parla Ordine—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, anche i rossoneri sul difensore che si libera a zero dalla Premier League>>>
"Il primo: perché non ha un terzino di ruolo collaudato a destra, anzi con l’operazione di ernia inguinale subita da Gabbia e l’affaticamento muscolare denunciato da Bartesaghi a Cremona, ha gli uomini contati nel reparto. Il secondo: per realizzare in modo produttivo un tale disegno strategico c’è bisogno di due attaccanti disposti al sacrificio. Leao e Pulisic, che non godono di grande salute, non sono nelle condizioni di sottoporsi a tali straordinari. Probabilmente Allegri non s’inventerà nulla di nuovo o inedito e punterà sulla tradizione del suo calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA