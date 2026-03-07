Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Derby, Ordine: “Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter”. L’esempio Bodo

MILAN-INTER

Derby, Ordine: “Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter”. L’esempio Bodo

Derby Milan-Inter, rossoneri come il Bodo Glimt? L'analisi di Ordine
Il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter si è chiesto se i rossoneri possano giocare come il Bodo Glimt. L'analisi da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter di Chivu?". Questa la domanda che si pone il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter in programma domani sera. Ordine, nella sua analisi per 'Il Corriere dello Sport', prende in considerazione le due sconfitte dei nerazzurri in Champions League contro il Bodo Glimt con i norvegesi che hanno giocato con un 4-4-2: "Due linee molto strette così da coprire tutti gli spazi vitali, specie sui fianchi dove - a sinistra con Dimarco - l’Inter sviluppa il 70% del suo potenziale offensivo". Il Milan può permetterselo? Secondo Ordine no. Ecco i motivi.

Derby Milan-Inter, parla Ordine

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, anche i rossoneri sul difensore che si libera a zero dalla Premier League>>>

"Il primo: perché non ha un terzino di ruolo collaudato a destra, anzi con l’operazione di ernia inguinale subita da Gabbia e l’affaticamento muscolare denunciato da Bartesaghi a Cremona, ha gli uomini contati nel reparto. Il secondo: per realizzare in modo produttivo un tale disegno strategico c’è bisogno di due attaccanti disposti al sacrificio. Leao e Pulisic, che non godono di grande salute, non sono nelle condizioni di sottoporsi a tali straordinari. Probabilmente Allegri non s’inventerà nulla di nuovo o inedito e punterà sulla tradizione del suo calcio". 

Leggi anche
Milan-Inter, da Gattuso e Baresi a Ernia e Anna Pepe: la lista dei Vip attesi a San Siro per il...
Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA