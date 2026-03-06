Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro

RASSEGNA STAMPA

Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro

Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro
Domenica sera, come ben sappiamo, Milan ed Inter giocheranno il derby, ma non ci sono solo scontri: i prossimi passi per lo stadio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Domenica sera, come ben sappiamo, Milan ed Inter si scontreranno in un match particolarmente acceso: il derby di Milano. Oltre alla parte legata al campo, le due squadre milanesi, come ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono più che pronte a collaborare per il nuovo stadio, che sorgerà nei pressi di San Siro.

Milan, i prossimi passi per lo stadio

—  

Le due proprietà hanno, infatti, firmato mesi fa un rogito per l'acquisizione dell'attuale impianto con annesse tutte le aree circostanti per un totale di 197 milioni di euro. Da quel momento in poi, i rapporti lavorativi tra Inter e Milan si sono intrecciati ancora di più dirigenzialmente parlando, con Paolo Scaroni (presidente rossonero) e Giuseppe Marotta (presidente nerazzurro) che, quotidianamente, si aggiornano sull'iter burocratico.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato” 

Ma quando  iniziano i lavori? La costruzione del nuovo stadio dovrebbe incominciare ad anno nuovo, nel 2027, sperando di avere un nuovo impianto giusto in tempo per gli Europei del 2032. I lavori sono stati affidati a Foster e Manica e la spesa totale si aggirerebbe attorno ai 1,5 miliardi di euro.

 

Leggi anche
Milan, organizzazione e strategia: ecco come Allegri limiterebbe i possibili danni dell’Inter
Cessione Milan, Elliot detiene ancora il 5% del club rossonero. Ma non è tutto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA