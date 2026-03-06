Milan, i prossimi passi per lo stadio

Le due proprietà hanno, infatti, firmato mesi fa un rogito per l'acquisizione dell'attuale impianto con annesse tutte le aree circostanti per un totale di 197 milioni di euro. Da quel momento in poi, i rapporti lavorativi tra Inter e Milan si sono intrecciati ancora di più dirigenzialmente parlando, con Paolo Scaroni (presidente rossonero) e Giuseppe Marotta (presidente nerazzurro) che, quotidianamente, si aggiornano sull'iter burocratico.