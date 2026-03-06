Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”
Ma quando iniziano i lavori? La costruzione del nuovo stadio dovrebbe incominciare ad anno nuovo, nel 2027, sperando di avere un nuovo impianto giusto in tempo per gli Europei del 2032. I lavori sono stati affidati a Foster e Manica e la spesa totale si aggirerebbe attorno ai 1,5 miliardi di euro.
