L'Inter è la squadra che segna più di tutte su calcio piazzato, questo dicono le statistiche. E come ci si difende da una squadra del genere. Basta guardare il lavoro fatto da Massimiliano Allegri . Arrivato a luglio, il tecnico livornese ha subito iniziato a lavorare sulla difesa: soli 20 gol subiti in campionato, un gol al passivo in più della Roma, formazione che risulta avere la difesa meno battuta di tutta la Serie A.

Milan, il lavoro di Allegri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la formazione che potrebbe soffrire un po', a livello di centimetri, i calci d'angolo e le punizioni, avendo Modric, Saelemaekers e Pulisic, il Milan sorprende tutti per la sua efficacia. Su calci d'angolo e punizioni, i rossoneri hanno segnato otto reti, più di quelle subite, che sono cinque.