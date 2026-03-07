Derby Milan-Inter, Bonaventura: 'Sono le migliori squadre quest’anno'

"E' una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma solo questo: non sentivo la passione che avevo prima". L'ex centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura ha commentato così il suo recente addio al calcio giocato. Nel suo intervento alla CBS Jack ha parlato anche dell'esperienza al Milan: "Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. I tifosi del Milan sono fantastici".