Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bonaventura sul derby: “É la partita più bella da giocare per un giocatore del Milan. Domani …”

MILAN-INTER

Bonaventura sul derby: “É la partita più bella da giocare per un giocatore del Milan. Domani …”

Derby Milan-Inter, Bonaventura: 'Sono le migliori squadre quest’anno'
Giacomo Bonaventura ha commentato così il suo recente addio al calcio giocato. Il Milan e il derby di domani contro l'Inter. L'estratto da CBS
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"E' una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma solo questo: non sentivo la passione che avevo prima". L'ex centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura ha commentato così il suo recente addio al calcio giocato. Nel suo intervento alla CBS Jack ha parlato anche dell'esperienza al Milan: "Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. I tifosi del Milan sono fantastici".

LEGGI ANCHE: Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c'è Comotto che cresce in Serie B>>>

LEGGI ANCHE

Poi il pensiero sul Derby: "Senti la pressione. Come giocatore è meglio spegnere tutto: TV, telefono. E quando scendi in campo, lo stadio è pieno, i tifosi urlano. Ricordo le mie orecchie dopo le partite: mi fischiavano tutta la notte. É molto forte la partecipazione dei tifosi. É la partita più bella da giocare per un giocatore del Milan. Il derby di domani? Penso che sarà una partita equilibrata. Sono le migliori squadre quest’anno. Nel derby tutto può succedere: sono due grandi squadre con grandi giocatori".

Leggi anche
Brocchi sicuro: “Scudetto già archiviato, ma derby più importante per il Milan”
Milan, Vieri: “Ecco cosa deve fare Leao. Modric? Altri 5 anni. Sul Derby …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA