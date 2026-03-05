Bonaventura si ritira a 36 anni: 'Non sento più il fuoco dentro'

" Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento . È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione". Queste le parole social (riportate da 'Gianlucadimarzio.com') con cui Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato . Dopo l'ultima parantesi in Arabia Saudita all'Al-Shabab, il centrocampista ha annunciato il suo addio dal calcio a 36 anni.

In Serie A ha vestito le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina, tutte e tre importanti per la sua carriera. "Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un'esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto".