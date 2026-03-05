Pianeta Milan
Bonaventura annuncia il ritiro dal calcio: “Non sento più il fuoco dentro”

Bonaventura si ritira a 36 anni: 'Non sento più il fuoco dentro'
L'ex centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio all'età di 36 anni. In maglia rossonera 184 presenze e una Supercoppa Italiana vinta
Redazione

"Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione". Queste le parole social (riportate da 'Gianlucadimarzio.com') con cui Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo l'ultima parantesi in Arabia Saudita all'Al-Shabab, il centrocampista ha annunciato il suo addio dal calcio a 36 anni.

In Serie A ha vestito le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina, tutte e tre importanti per la sua carriera. "Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un'esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto".

Nelle sei stagioni in rossonero, 'Jack' Bonaventura vinse una Supercoppa Italiana contro la Juventus e siglò 35 gol e 30 assist in 184 presenze totali. Alla domanda come gli piacerebbe essere ricordato, Bonaventura non ha dubbi. "Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me".

