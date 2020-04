Biabiany: “Milan? Mi è caduto il mondo addosso dopo le visite mediche”

ULTIME NEWS MILAN – Jonathan Biabiany, attualmente in forza al Trapani, ha parlato del suo passaggio al Milan, sfumato l’ultimo giorno di mercato nel 2014. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Calciomercato.com’: “Ricordo bene quella giornata, 31 agosto 2014. Il giorno prima avevo giocato regolarmente una partita, il giorno dopo sono andato a Milano per sostenere le visite con il Milan. L’accordo era stato raggiunto, avevo fatto le foto con maglia e sciarpa, poi è arrivata la doccia fredda: aritmia cardiaca. Mi cadde il mondo addosso. Ho temuto per la mia carriera, credevo di dover smettere. Poi i medici mi hanno tranquillizzato, ci è voluto del tempo ma sono tornato. Non ho rimpianti in carriera, credo in Dio, se non sono andato al Milan è stato giusto così“. Intanto un ex rossonero ha dichiarato di avere un grande rimpianto, continua a leggere >>>

