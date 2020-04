Halilovic: “Via dal Milan troppo in fretta, ho sbagliato”

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Alen Halilovic parlerà ancora rossonero, sì perché la prossima estate tornerà al Milan. Il fantasista croato, classe 1996, ha un contratto fino al giugno 2021 e questa stagione ha giocato in prestito con l’Heerenveen. In Eredivisie ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni, segnato 3 gol e servito 5 assist.

Ieri Halilovic ha rilasciato delle dichiarazioni in cui annuncia proprio il ritorno al Milan in estate, ma parla con rimpianto circa il suo trasferimento ‘affrettato’: “Ho la sensazione di essere rimasto lì. Forse avrei dovuto essere un po’ più paziente e aspettare la mia occasione, poi però è arrivata l’opportunità in Belgio (allo Standard Liegi, nel gennaio 2019, ndr) e ho accettato, ma non è stata la scelta giusta. In futuro dovrò prendere decisioni con più attenzione”.

Anche se Halilovic si è detto dispiaciuto per l’addio del suo connazionale dalla dirigenza del Milan: “Sfortunatamente non c’è più Boban…”. Intanto sempre in tema calciomercato, ecco le ultime indiscrezioni emerse >>>

