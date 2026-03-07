Milan, senti Giuliani

Milan, le parole di Giuliani su Mike Maignan: "Ci ho parlato con Mike. Mike è fantastico, è tutta mentalità tutta testa, ha una capacità di focus mentale e di auto motivazione che è fuori dal comune. Una cosa che mi stupisce tantissimo è la sua capacita di rimanere nella partita fino alla fine, quell'attesa attiva di movimento, riesce semrpe a rimanere legato alla squadra e infatti è un portiere molto poco scenico perchè previene tantissimo"