Giuliani: “Maignan è fantastico. Ha una capacità di focus mentale fuori dal comune”

Durante la puntata di ieri di Cult, nuovo format di DAZN, Laura Giuliani ha voluto parlare di Mike Maignan, portiere rossonero
Durante la puntata di ieri di Cult, nuovo format di DAZN, son state spese alcune parole nei confronti del capitano del Milan Mike Maignan. Nello studio l'ex calciatore e attuale commentatore di DAZN Fabio Bazzani, in compagnia di Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, hanno speso parole piene di stima nei confronti del portiere francese, in particolare modo la Giuliani. Ecco, di seguito, le parole della calciatrice rossonera.

Milan, senti Giuliani

Milan, le parole di Giuliani su Mike Maignan: "Ci ho parlato con Mike. Mike è fantastico, è tutta mentalità tutta testa, ha una capacità di focus mentale e di auto motivazione che è fuori dal comune. Una cosa che mi stupisce tantissimo è la sua capacita di rimanere nella partita fino alla fine, quell'attesa attiva di movimento, riesce semrpe a rimanere legato alla squadra e infatti è un portiere molto poco scenico perchè previene tantissimo"

Bazzani: "Maignan oggi è il miglior portiere della Serie A"

