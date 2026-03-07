Vieri: 'Vittoria del Milan riapre il campionato? Il -7 di margine peserebbe'

Il derby di Milano si avvicina e le voci degli ex protagonisti della gara sono sempre di più. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è presente una lunga intervista in esclusiva all'ex attaccante del Milan e dell'Inter Christian Vieri .

Milan-Inter, le dichiarazioni di Vieri sul derby

In particolare, 'Bobo' si è soffermato su alcuni giocatori delle squadre. Partendo dai portieri: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale". Poi, su chi toglierebbe dalle due rose: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all’Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio".