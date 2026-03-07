Vieri: 'Vittoria del Milan riapre il campionato? Il -7 di margine peserebbe'

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026
Non solo sui singoli, Vieri ha espresso la sua opinione sul discorso Scudetto, affermando che anche in caso di vittoria del Milan, il +7 dell'Inter sarebbe un distacco troppo ampio. "Io non parlo con i forse, i ma, i se. Peserebbero i sette punti di margine: l’Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincere sempre. E poi l’Inter deve giocare con Atalanta, Roma e Como; il Milan con Napoli, Juventus, Atalanta e pure il Sassuolo. Siamo lì, no?".
