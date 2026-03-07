Vieri: 'Vittoria del Milan riapre il campionato? Il -7 di margine peserebbe'

Pianeta Milan
Lotta Scudetto riaperta in caso di vittoria del Milan? Vieri sicuro: “I sette punti di margine peserebbero”

Christian Vieri, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', si è espresso riguardo i possibili risvolti Scudetto in caso di vittoria del Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Il derby di Milano si avvicina e le voci degli ex protagonisti della gara sono sempre di più. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è presente una lunga intervista in esclusiva all'ex attaccante del Milan e dell'Inter Christian Vieri.

Milan-Inter, le dichiarazioni di Vieri sul derby

In particolare, 'Bobo' si è soffermato su alcuni giocatori delle squadre. Partendo dai portieri: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale". Poi, su chi toglierebbe dalle due rose: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all’Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio".

Non solo sui singoli, Vieri ha espresso la sua opinione sul discorso Scudetto, affermando che anche in caso di vittoria del Milan, il +7 dell'Inter sarebbe un distacco troppo ampio. "Io non parlo con i forse, i ma, i se. Peserebbero i sette punti di margine: l’Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincere sempre. E poi l’Inter deve giocare con Atalanta, Roma e Como; il Milan con Napoli, Juventus, Atalanta e pure il Sassuolo. Siamo lì, no?".

