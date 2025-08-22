Milan, Brambati: “Ecco il mio voto all’operazione Boniface”

Massimo Brambati , ex calciatore di Torino e Bari tra le altre, è intervenuto ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio, dove ha analizzato l’acquisto di Victor Boniface da parte del Mila n. Ha poi parlato anche di Luka Modric e della sua incredibile mentalità da vincente. Ecco le sue parole:

Come va valutata l’operazione Boniface? "L’operazione è da 7, ma l’incognita è fisica. I feedback che mi arrivano non sono positivi, sicuramente avrà voglia di dimostrare che può fare bene ma quando uno sta male fai fatica a vederlo impiegato in campo. Ha avuto due operazioni al crociato, qualcosa può essere che non sia più come prima. Mi auguro per il Milan che sia quello che conoscevamo prima degli infortuni".