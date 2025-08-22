Pianeta Milan
Milan, Brambati: “Ecco il mio voto all’operazione Boniface”

Brambati analizza l’acquisto di Victor Boniface da parte del Milan e poi parla di Modric e della sua mentalità vincente. Le sue parole.
Massimo Brambati, ex calciatore di Torino e Bari tra le altre, è intervenuto ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio, dove ha analizzato l’acquisto di Victor Boniface da parte del Milan. Ha poi parlato anche di Luka Modric e della sua incredibile mentalità da vincente. Ecco le sue parole:

Come va valutata l’operazione Boniface? "L’operazione è da 7, ma l’incognita è fisica. I feedback che mi arrivano non sono positivi, sicuramente avrà voglia di dimostrare che può fare bene ma quando uno sta male fai fatica a vederlo impiegato in campo. Ha avuto due operazioni al crociato, qualcosa può essere che non sia più come prima. Mi auguro per il Milan che sia quello che conoscevamo prima degli infortuni".

Chi può essere il nuovo protagonista della Serie A? "Dico Modric, anche se avrei detto De Bruyne. Ha la testa e ancora tanta voglia, mi è sembrato di aver capito che sia pronto a incidere.

Non avrà le coppe, il Milan giocherà solo in campionato e quando verrà utilizzato Modric potrà fare la differenza".

