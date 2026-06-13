Il Milan si trova nel caos più totale, e a confermarlo è stato l'incredibile retroscena di mercato che coinvolge proprio Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. Esonerato dal club rossonero il girono dopo della disfatta contro il Cagliari, il tecnico livornese si trova in una situazione paradossale: vorrebbe liberarsi per iniziare un nuovo progetto, ma non può farlo. A parlarne è stato l'ex calciatore Massimo Brambati.

Milan, senti Brambati: "Ecco come sta il club rossonero"

"Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore ha raccontato di aver ricevuto una chiamata diretta da parte dell'ex allenatore del Milan, durante la quale è emerso un chiarissimo indizio su quello che sarà il suo futuro, legato comunque alla panchina del Napoli:

Le parole di Brambai, infatti, fotografano un momento davvero delicato per il mondo Milan. Un club così importante senza figure dirigenziali operative sta bloccando qualsiasi questione. Il Milan, infatti, rischia di rimanere immobile per ancora diverso tempo, mentre le rivali programmano il proprio futuro.