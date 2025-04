Milan, Braida: 'Manca la competenza. Esistono i valori. La soluzione...'

"Non voglio fare il profeta perché tutti facciamo errori, ma avevo previsto una stagione così, non in linea con le aspettative e la storia del Milan". Così Ariedo Braida , ex dirigente rossonero, ha parlato della stagione del Milan e del possibile nuovo direttore sportivo. Le sue parole a ' Radio Anch'Io Sport su Radio Rai': " Purtroppo tutto questo si è avverato e questo mi dispiace molto perché sono milanista da sempre. Speriamo che qualcosa succeda, che qualcuno capisca che bisogna trovare delle soluzioni, con persone competenti. Purtroppo manca la competenza , c'è una carenza di questo valore".

Milan, Braida: "C'è carenza di competenza. Direttore sportivo? Se non hai talento..."

Braida sul nuovo direttore sportivo del Milan: "Sicuramente sono tutti elementi molto esperti. Sono persone competenti, che hanno il valore per poter risollevare questo Milan. Nel calcio ci vuole il talento: per fare questa attività, se non hai talento, non riesci a farla o non la fai bene. Esistono i valori e bisogna trovare la soluzione".