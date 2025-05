Milan, Braglia: “Tare va in un marasma. Ecco qual è il problema di fondo”

Sulle sensazioni a 90' dalla fine: "Tensione nel Napoli? L'aspettativa è più fuori dal campo e potrebbe mettere quel po' di tensione in più. Ma non penso che ci sia, anche perché non credo il Cagliari farà la partita della vita. I giochi sono ormai fatti, mentre sono aperti per il quarto posto. Mi dispiace per la Roma, che meritava molto di più".

Sullo Scudetto: "Mi dispiace per Inzaghi, che è un bravo allenatore, ma con questa squadra nessuno avrebbe pronosticato la vittoria del Napoli. Credo siano più i demeriti della gestione di Inzaghi che i meriti veri di Conte. Nulla però toglie al lavoro straordinario fatto da Conte. Dovesse andare via da Napoli, per me sarebbe un punto di debolezza che dovrebbe far riflettere sulla figura dell'allenatore".

Sulla Lazio e su Marco Baroni: "Stento a capire perché debba andare via. La piazza è influenzata dalla società. Credo che Baroni abbia fatto un grandissimo campionato e ha grandi meriti nei risultati colti. Forse Baroni stesso non sopporta un ambiente così se non vengono condivise certe cose. Non merita di essere criticato così".