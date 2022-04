Milan, senti Botman: “Futuro? Voglio finire bene la stagione, poi vedrò”

Sven Botman, difensore del Lille che piace molto al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro

Si fanno sempre più insistenti le voci circa un possibile trasferimento di Sven Botman al Milan . Il difensore olandese del Lille , probabilmente, vestirà la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Arriverebbe a Milanello per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, dunque una cifra molto importante, segno di come questo sia un vero e proprio investimento che la dirigenza di via Aldo Rossi vuole assolutamente fare.

Proprio Botman è stato intervistato da 'L'Equipe' e ha parlato del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Ho accettato la situazione. C'erano opportunità per partire. Ma avevamo anche la Champions, la mia prima partecipazione. Eravamo in una buona posizione in Ligue 1. Penso che queste offerte torneranno. Sarà la mia ultima stagione al Lille? Vedrò. Se le cose vanno come previsto, allora sì. Ma prima di tutto voglio finire bene questa stagione. Il club se lo merita. Dopo, vedremo. Non ho deciso niente".