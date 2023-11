Milan-Borussia Dortmund, Scaroni: “Ibrahimovic sarà allo stadio stasera”

A che punto siamo con Ibrahimovic: "Credo che venga stasera a vedere la partita. Sarà seduto vicino a Cardinale. Siamo in attesa di vedere cosa farà da grande sia in ambito Milan. La presenza di Cardinale oggi penso che ci aiuterà a capire cosa vorrà fare Ibrahimovic". LEGGI ANCHE:Ecco come e dove vedere Milan-Borussia Dortmund in tv o diretta streaming >>>