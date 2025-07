Milan, Bortolazzi: “Leao? Deve trovare continuità. Tornerà utile …”

"Quando affronti squadre come Arsenal e Liverpool, che cercano di avere in mano il pallino del gioco, per il Milan è la cosa migliore perché sfrutta molto bene gli spazi degli avversari. Bisognerà vedere quando dovrà giocare lei e fare la partita. Con la capacità di capire le situazioni, Allegri riuscirà a dar equilibrio. Per me ha già dato un'identità. Rispetto all'anno scorso è più squadra". Mario Bortolazzi è stato ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri. Il parere sul Milan di Allegri e Leao.