Milan, Borghi su Leao: “Ha un umore diverso e i gol non arrivano”

Intervenuto ai microfoni di DAZN durante il post partita di Milan-Atalanta, Stefano Borghi ha parlato così del momento di Rafael Leao ed un'astinenza da gol che dura da più di un mese: "La qualità non gli manca per fare gol, è più un questione di umore. Due mesi fa, il tiro del primo tempo che manda alto e il gol sbagliato a porta vuota erano due reti garantite. Adesso ha un umore diverso e i gol non sono arrivati. Poi va detto che l'assist per Messias è suo".