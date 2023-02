Calciomercato Milan – Icardi convince al Galatasaray: le news

Dopo la parentesi parigina, non fortunata come magari lui stesso si aspettava, Mauro Icardi sembra essere rinato al Galatasaray . L'ex attaccante dell' Inter sta raggiungendo numeri importanti, sebbene il tutto vada comunque rapportato alla difficoltà del campionato turco. Che certamente, per ora, è ancora inferiore alla Ligue 1 almeno a livello di competitività.

Le 9 reti e i 6 assist in 12 presenze stagionali, però, sono un buon bottino per un centravanti che sembrava essersi perso nel corso della sua carriera. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'argentino avrebbe intenzione di tornare in Italia, magari al Milan, dove potrebbe essere il numero 9 del futuro. Al momento tra le parti non sembra esserci stato ancora alcun contatto e le prestazioni che sta fornendo sembrano chiudere definitivamente la porta all'approdo di Icardi in rossonero. Milan, che colpo mancato! "C'era un'offerta monstre, ma ..." >>>