Milan, Bondo: “Champions League? Conceicao lo dice, si può fare”

"Io sono arrivato per aiutare la squadra. E' un bene se riusciamo a vincere due partite di fila, anche se abbiamo passato un momento complicato". Così Warren Bondo , centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista a SportMediaset. Ecco le parole del francese: "Sono contento per la squadra, dobbiamo arrivare al quarto posto per la Champions League . Anche il mister lo dice sempre che si può fare: ci sono ancora nove partite e punti da prendere. Ci sono partite contro avversari diretti. Ho fiducia nei miei compagni".

Milan, Bondo: "La maglia pesa? Non è una paura, ma una forza". Messaggio chiaro per la Champions

Bondo continua: "La maglia del Milan? Non la prendi come paura, ma come forza. Il Milan è una grande squadra, è una forza in più per me. Francia? Nono non mi vedono come un idolo. Io vengo dal sud di Parigi e quando sono tornare lì domenica ho festeggiato un po' con tutti, con la famiglia. Sono contento".