Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan in vista di un'estate ricca di cambiamenti per la società rossonera. Tra i vari argomenti anche i possibili big a rischio cessioni. Si parla di Reijnders, Maignan, Leao e Theo Hernandez. Che farà il club rossonero? Ecco il parere dell'allenatore ex giocatore.