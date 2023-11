Milan, Bonan: “Leao non è ancora un campione. Fa rabbia che…”

Le parole di Alessandro Bonan su Rafael Leao

"Non ha fatto la differenza nelle ultime partite contro Juve e PSG. Quello che fa rabbia è che vedi che è un giocatore che ha numeri eccezionali. Ma i numeri eccezionale non fanno il calciatore. Molti dirigenti studiavano gli score degli attaccanti, vedendo quanto segnavano in casa e quanto fuori, chi segnava fuori dimostrava più personalità. Leao è questo: fa vedere grandissime cose in contesti più semplici e piccole cose nei contesti più grandi. Quando riuscirà a fare il contrario potremmo parlare di un grande campione".