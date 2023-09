Milan Primavera, Abate: “Nessuna pressione su Camarda. Su Liberali…”

Su Camarda e Liberali:"Sono ragazzi giovani. Non mi sembra corretto parlare di loro dopo che il gruppo ha fatto una partita del genere. Possiamo parlare di Malaspina che non ha giocato domenica e oggi ha fatto una grandissima partita, di come sono entrati Scotti, Camarda, Liberali o Perrucci. Camarda 2008? È tanto tanto giovane. Oggi è entrato con una bella personalità. A Monza l’ho visto anche emozionato, deve capire cosa serve. Quattro anni sono tanti per tutti, era inimmaginabile vedere un talento quattro anni più giovane in Primavera. Abbiamo fatto questa scelta, siamo felici e orgogliosi, ma va protetto e aspettato senza mettergli pressione, altrimenti facciamo del male al ragazzo. Liberali è entrato bene con la tigna giusta, deve crescere dal punto di vista tattico perché è un campionato da grandi questo. A livello tecnico ha grandissime qualità e sono sicuro che crescerà anche lui strada facendo".