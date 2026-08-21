Milan, Benítez lancia l'allarme: "Preso Ramos, ma il vero interrogativo è il futuro di Leão"

L'ex allenatore dell'Inter e del Napoli Rafael Benítez ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche della corsa Scudetto in vista dell'inizio della Serie A 2026/27.

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"L’Inter ha stravinto il titolo e ora ha inserito spessore atletico con Stones ed energia con Spence e Jones. Chi ha lo scudetto sul petto deve essere considerato favorito per diritto ma qui siamo in presenza anche di altro, alla luce degli interventi di Marotta e di Ausilio: c’è un organico larghissimo, tra campo e panchina, con gente come Lautaro, Thuram, Pio Esposito, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Barella che danno forza e questi tre acquisti che portano la cultura della Premier League. Direi che è stato un lavoro ben fatto".

Il tecnico spagnolo ha incoronato i nerazzurri campioni in carica:

Per Benítez il Napoli è leggermente staccato rispetto alle prime posizioni.

Il parere sulla nuova Juventus di Luciano Spalletti

"Riparte e ha avuto modo di progettare con Spalletti i rinforzi, ha messo Kolo Muani e Alajbegovic davanti, dove già aveva Yildiz. In difesa, hanno aggiunto Vicario e Lucumi. E Spalletti è stato quello che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Non lo riterrei un dettaglio, anzi".

La rivoluzione del Milan e il grande dubbio su Rafael Leão

Poi il parere sulla Juventus e sul nuovo corso tecnico impresso in panchina:Rafael Benítez ha parlato anche della rivoluzione sul mercato messa a punto dal Milan: "Devono aver avvertito la necessità. Il mutamento è stato generale, sia in società che in panchina con Amorim che in campo".

Uno dei colpi più importanti per tutta la Serie A è stato l'arrivo di Ramos: la prima punta portoghese è stata pagata più di 70 milioni di euro. Altro colpo cruciale è Gila.

Ecco il giudizio finale dell'ex allenatore del Liverpool sui singoli innesti rossoneri:

Gonçalo Ramos è una garanzia assoluta all'interno dell'area di rigore.

è una garanzia assoluta all'interno dell'area di rigore. Diego Moreira consente di provare varie soluzioni tattiche sulla trequarti.

consente di provare varie soluzioni tattiche sulla trequarti. Gila dà il contributo ad un settore in cui certe carenze si sono avvertite nella scorsa stagione.

"Ma qui l’interrogativo più grosso riguarda Rafael Leão: che cosa succederà, resterà o andrà via? E questo discorso un po’ sposta l’analisi. Però siamo in presenza di un club che ha fatto la storia del calcio mondiale con Sacchi e Capello, certe tracce restano, e anche certe tendenze".