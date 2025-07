Milan, Benitez: “Con Allegri stai in buone mani”. E su Modric …

"È sufficiente fermarsi ai nomi, senza neanche approfondire i dettagli dell'organizzazione, per lasciarsi contagiare dall'entusiasmo e sospettare che il prossimo torneo verrà ancora caratterizzato da Napoli e Inter". Rafa Benitez, ex allenatore proprio dei nerazzurri e dei partenopei, ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' delle due squadra. L'ex tecnico del Liverpool ha speso parole importanti anche per il Milan, per Allegri e per Modric.