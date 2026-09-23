"Piano piano lo devi rendere titolare": Behrami promuove la stella del Milan. Ecco il piano di Amorim per gestire le rotazioni nel tour de force di ottobre
Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"
Valon Behrami, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato di Diego Moreira dopo Milan-Lecce 3-0. Il belga ha trovato il suo terzo gol con la maglia rossonera. Ecco il parere dell'ex centrocampista a 'DAZN':
"Ad un certo punto sarà quasi lui a richiedere la titolarità. È ovvio che, per quello che abbiamo visto e per le rotazioni che facevano, dipende anche dalla partita; tuttavia, non è più solo per il gol, ma per lo status che ha e per le aspettative: piano piano lo devi rendere titolare".
Lo status di Diego Moreira e la strategia tattica di AmorimIl piano tattico di Ruben Amorim in queste prime partite di campionato è stato fin troppo chiaro: l'allenatore portoghese ha spesso rinunciato a schierare tutti i calciatori migliori per avere una squadra più equilibrata e avere delle soluzioni jolly dalla panchina.
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Il piano turnover di ottobre e la duttilità di MoreiraTutti avranno spazio da titolari visto che Amorim dovrà ruotare i calciatori che possono essere spremuti già a partire dal mese di ottobre.
Moreira avrà occasioni da titolare anche perché può giocare in più ruoli tra centrocampo e trequarti. E se anche dovesse partire dalla panchina in altre gare stagionali, abbiamo visto che entra sempre in campo con l'atteggiamento giusto e può risolvere situazioni complesse con le sue caratteristiche.
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