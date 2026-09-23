Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Valon Behrami, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato di Diego Moreira dopo Milan-Lecce 3-0. Il belga ha trovato il suo terzo gol con la maglia rossonera. Ecco il parere dell'ex centrocampista a 'DAZN':

"Ad un certo punto sarà quasi lui a richiedere la titolarità. È ovvio che, per quello che abbiamo visto e per le rotazioni che facevano, dipende anche dalla partita; tuttavia, non è più solo per il gol, ma per lo status che ha e per le aspettative: piano piano lo devi rendere titolare".

Lo status di Diego Moreira e la strategia tattica di Amorim

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Il piano turnover di ottobre e la duttilità di Moreira

Il piano tattico diin queste prime partite di campionato è stato fin troppo chiaro: l'allenatore portoghese ha spesso rinunciato a schierare tutti i calciatori migliori per avere una squadra più equilibrata e avere delle soluzioni jolly dalla panchina.Non è un caso che Moreira abbia trovato tre reti proprio entrando in campo nella ripresa di Lazio-Milan 2-2 e Milan-Lecce 3-0. Non è neanche una situazione che deve far preoccupare: da ottobre in poi il Diavolo giocherà tre volte a settimana praticamente con le partite diTutti avranno spazio da titolari visto che Amorim dovrà ruotare i calciatori che possono essere spremuti già a partire dal mese di ottobre.

Moreira avrà occasioni da titolare anche perché può giocare in più ruoli tra centrocampo e trequarti. E se anche dovesse partire dalla panchina in altre gare stagionali, abbiamo visto che entra sempre in campo con l'atteggiamento giusto e può risolvere situazioni complesse con le sue caratteristiche.