Milan, Baiocchini: “Maignan decisivo. Pulisic superiore rispetto alla media”

Baiocchini: "Bennacer fondamentale per il centrocampo del Milan"

"Maignan in un momento di alti e bassi riesce comunque ad essere decisivo. Parata con la Fiorentina, assist ieri per Pulisic. L'americano dimostra di essere un giocatore superiore rispetto alle media. Grande rete, è il quinto e non sono pochi. Il record della sua carriera è 11 col Chelsea alla sua prima stagione. L'obiettivo è superare quella cifra. Bennacer? Ci ha messo molto sacrificio per tornare in campo a tempi record, dopo 6 mesi e mezzo. Fondamentale per il centrocampo del Milan, ritroverà qualità. Coppa d'Africa? Vediamo se andrà, nel caso lo perderà per un altro mese e quindi ora a dicembre Pioli se lo gode".