Mercato Milan – Dalla Turchia: “Il Fenerbahce prepara l’offerta per Krunic”

Nelle ultime ore sono uscite diverse indiscrezioni in merito ad un possibile addio di Rade Krunic al Milan già nel corso del calciomercato di gennaio. L'episodio chiave sarebbe il mancato riscaldamento del bosniaco prima del match contro il Frosinone , che viene visto come un segno di allontanamento imminente dal club rossonero.

Intanto, secondo quanto riferito dal portale turco 'Sporx', il Fenerbahce sarebbe pronto a presentare la prima offerta al Milan per provare a prendere Rade Krunic già in questo calciomercato di gennaio. I 'Canarini' sarebbero intenzionati ad offrire massimo 3/4 milioni di euro al club rossonero per il bosniaco. Da capire quale sarà, in caso di proposta formale, la risposta del Diavolo.