"Il Milan svagato c’è, ha una continuità di alti e bassi sulla concentrazione che ormai si può considerare debolezza". Così Billy Costacurta , ex difensore rossonero, ha parlato di Milan-Atalanta 0-1 . Le colpe della stagione del Diavolo sono chiare per l'ex difensore. Ecco il pensiero a 'Sky Sport': "Parliamo tanto di Leao, Gimenez, ma è dietro il problema. Sono dietro che fanno perdere così tanti punti, non davanti".

Costacurta continua la sua analisi di Milan-Atalanta: "Davanti i gol arrivano, il problema è dietro. Due liberi davanti la porta in una partita così… Tutto nasce da Ederson che scatta in faccia a Fofana che tenta di prenderlo, ma non ci arriva. La cosa grave da risolvere è questa: sul gol Bellanova ha due opzioni (ovvero Ederson e Retegui)". Questo il pensiero di Costacurta. Per il Milan ora arriva il derby contro l'Inter di Coppa Italia.