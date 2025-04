Milan, Leao: segnali importanti. Ecco cosa manca per la svolta definitiva

Milan-Atalanta 0-1, i rossoneri cadano contro la Dea e praticamente salutano la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno. L'unica speranza resta la vittoria della Coppa Italia che garantirebbe un posto in Europa League. Il Diavolo non gioca male, anzi: compatto nel primo tempo, aggressivo nella ripresa, ma paga l'unico errore difensivo e poi esce completamente dal campo. Rafael Leao è stato il più cercato in attacco, ma è mancato qualcosa per il guizzo finale. Ecco le pagelle del portoghese dopo la partita giocata alla stadio San Siro di Milano. PROSSIMA SCHEDA