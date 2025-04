Milan, l’assist di Letizia: “Quest’anno Conte devi prenderlo per forza!”

Parto però da un altro contenuto che non è sul mio canale ma sul canale di Sport Italia. Ieri durante la trasmissione Si café che va in onda ogni giorno alle 15, il loro ospite come spesso accade ha telefonato un tifoso rossonero e ha sparato sostanzialmente a zero sull'attuale dirigenza del Milan. Il titolo secondo me è abbastanza eloquente perché hanno titolato qualcosa tipo "Letizia due punti ecco perché non posso più difendere Giorgio Furlani".

Il concetto è questo: siccome sei nono e sei indifendibile c'è un solo modo per essere ancora difendibile rimangiarti al punto tale quello che hai combinato l'anno scorso. Perché se noi siamo in questa situazione è colpa di Giorgio Furlani e di Zlatan Ibrahimovic e ovviamente di Gerry Cardinale. Ma farlo in maniera veloce e soprattutto in maniera definitiva cosa vuol dire? L'anno scorso non hai preso Antonio Conte, quest'anno devi prenderlo per forza.

Che non è solamente Conte dentro Conte fuori ragazzi perché poi gli errori sono stati fatti sul direttore sportivo, su qualche giocatore, su un modo di comunicare, sulla gestione di Fonseca, sulla comunicazione, su tutto quello che volete. Però Conte ti cambia la vita. L'anno scorso non l'hai preso, hai fatto il filosofo. Se quest'anno continui a fare il filosofo secondo me sei indifendibile a maggior ragione dopo le dichiarazioni di Antonio Conte di ieri.

Cosa dice Conte ieri? Ve lo riassumo ma lo sapete. Conte ieri dice: "Io non posso più portare avanti ciò che avevo detto perché alcune cose sono state disattese e quindi mi sono reso conto con la storia di Kvaraskelia che certe cose a Napoli non si possono fare".

Traduzione, per me significa: ragazzi, tifosi, ci hanno messo di tutto, i giocatori pure, io avevo giurato fedeltà, ma non ve la posso più confermare perché sono stato tradito e quindi a fine anno andrò via comunque vada la stagione. Questa è la mia lettura anche in base alle notizie che abbiamo, ma ve l'ho già raccontato da diverse settimane. È chiaro che, come vi ho raccontato, circa due mesi fa la preferenza di Conte sarebbe nei confronti della Juve, ma in questo senso Thiago Motta potrebbe aver citato una bella mano. Perché mettere Tudor anche con un'opzione dell'anno prossimo vuol dire che se Tudor farà bene il finale di stagione, Tudor deve rimanere lì. Infatti noi ragazzi in questo finale di stagione dovremmo fare un tifo scatenato per la Juventus. Mi spiace, ma devo dirvelo. Nel senso che se Conte troverà la porta chiusa della Juve non avrà molte altre porte a cui rivolgersi.

Ma a prescindere dalla porta della Juve o meno, che secondo me a noi poi interessa sicuramente in maniera pratica, ma deve interessare fino a un certo punto. Il problema è cosa fa il Milan? Il Milan stavolta si dà una mossa oppure no su Conte? Perché le frasi su Conte ce le ricordiamo. Quelle che si possono raccontare perché sono pubbliche, cioè noi non volevamo un allenatore manager.

E adesso finalmente, a distanza di un anno, avrete il coraggio di rendervi conto dell'errore enorme che è stato fatto oppure no? E soprattutto occorrerete ai ripari oppure no? Perché banalmente, dopo quella dichiarazione, secondo me una società all'altezza, una società che ha voglia di dimostrare di aver sbagliato tutto quest'anno, prende il telefono e chiama Conte ieri. Per non dire che avrebbe già dovuto chiamarlo. Ma dopo ieri secondo me Conte ha messo un po' un annuncio. Cioè Conte ha messo proprio in chiaro "ragazzi io non vedo l'ora che qualcuno mi chiami perché io da qua vado via". Se non lo fai, se continui a perdere tempo, onestamente confermi lo stesso modus operandi dello scorso anno. E quindi mi aspetto la stessa stagione.

Letizia: "La fiducia non esiste più! Va guadagnata sul campo" — E quindi la differenza qual è? Che l'anno scorso potevo darti fiducia, quest'anno la fiducia non esiste più. Quest'anno la fiducia va guadagnata sul campo.

C'è un solo nome, per questo abbiamo fatto Conte e basta no? C'è un solo nome che è Antonio Conte. È l'unico nome che ti garantisce qualcosa di diverso. Perché lo scorso anno per risparmiarti i 6 milioni di Conte ne hai persi 70 di Champions League. Il totale fa meno 64. Conte avrebbe sistemato tante cose, tantissime cose, di quelle che sono andate un disastro.

Dobbiamo augurarci il meglio per il Milan. E il meglio per il Milan secondo me è andare su Antonio Conte. Il meglio per il Milan è ricompattare tutto. Il meglio per il Milan ragazzi, non mi nascondo, ripeto, è anche sistemare un po' questa situazione oggettiva di tensione che c'è nei confronti di società e quant'altro. Però io devo dire la verità, i tifosi hanno fatto tutto il possibile al di là del coro, cardinale devi vendere,quello che volete. Ma i tifosi non hanno mai fatto cose plateali. Sono dalla parte del giusto. E la società che adesso deve dimostrare"