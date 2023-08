Milan, Argurio: “Pioli dovrà avere pazienza per integrare i nuovi”

Le parole di Christian Argurio su Stefano Pioli

"Il nuovo corso tecnico affidato da Furlani e Moncada è diverso rispetto a quello gestito in precedenza da Maldini e Massara, ma penso che i giocatori arrivati siano validi. I due presi dal Chelsea sono giocatori già pronti e, soprattutto, abituati a giocare in grandi club e in grandi competizioni per la Champions. In particolare Loftus-Cheek per le qualità che ha può dare un grande contributo. Molto poi dipenderà da come Pioli riuscirà ad integrare soprattutto i più giovani. Avendo anche la giusta pazienza".