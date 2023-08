Milan, la probabile formazione per il Torino: Pioli non cambia

Nella giornata di sabato 26 agosto il Milan tornerà in campo dopo il successo contro il Bologna. E la farà contro il Torino a 'San Siro', per la prima volta in stagione davanti al pubblico amico. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe confermare l'undici che ha battuto i rossoblù. In porta Mike Maignan e in difesa Davide Calabria, Malick Thiaw,Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero agire Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre in attacco spazio al tridente Christian Pulisic-Olivier Giroud-Rafael Leao.