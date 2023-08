Shiralizadeh: “Taremi vuole il Milan. Ma c’è un grande ostacolo…”

Il Milan non sembra essere disposto ad offrire più di 10 milioni per un giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno. Il Porto invece ne chiede 20: pensi si possa arrivare ad un accordo? “Nel primo turno di negoziati che si è svolto 2-3 settimane fa, dopo che Taremi ha dato il suo via libera al

Milan, sono iniziate le trattative con il Porto. A quel punto il loro prezzo richiesto era di 20 milioni di euro per

il loro attaccante iraniano, ma il Milan voleva solo pagare 10 milioni di euro fissi più bonus (circa 3 milioni di

euro), quindi hanno rifiutato l'offerta rossonera. Per quanto ne so, il Milan tornerà ancora una volta alle

trattative con il Porto negli ultimi giorni. I colloqui tra le parti per raggiungere un accordo per il trasferimento

di Taremi sono in corso, ma non credo che l’affare alla fine possa andare in porto. Il problema principale è

l'enorme divario tra l'offerta del Milan (vuole pagare 15 milioni) e il prezzo richiesto dal Porto: 30 milioni”.

Per chi non lo conosce: che tipo di giocatore è Taremi? “Mehdi Taremi è un killer in area di rigore e potrebbe garantire 15-20 gol a stagione. È un buon colpitore di testa e sa come segnare in diverse situazioni. La caratteristica più importante di Tarami è che si mette sempre nella giusta posizione quando la sua squadra attacca. Ha anche una buona visione di gioco e fa ottimi assist. Le sue statistiche parlano da sole; 150 partite con il Porto, 80 gol e 49 assist. Se dovessi paragonarlo a qualche giocatore, direi che è il Benzema iraniano. Sa come aiutare la sua squadra e i suoi compagni con i suoi gol, con i suoi assist e con i suoi movimenti”.

È adatto per il campionato italiano? “Sì, certo! Taremi è un giocatore esperto. È fisicamente in buone condizioni, quindi penso che sia adatto per il campionato italiano. Sa come aiutare la squadra nel lavoro difensivo. Ha anche un'alta capacità tattica. Credo che la Serie A sia la più adatta a lui”.

Un altro giocatore iraniano, Sardar Azmoun, è stato accostato al Milan dalla Germania: c'è qualcosa di vero?"Sì, ci sono stati contatti tra le parti e il giocatore negli ultimi giorni. C'è un accordo con Azmoun, ma non credo sia la prima scelta per il Milan. È un giocatore di punta, e come Taremi, è un giocatore molto pericoloso. Forse i tifosi italiani non hanno abbastanza informazioni su Azmoun, ma posso dire che è un giocatore molto talentuoso, e se gli dai una possibilità davanti alla porta, segnerà sicuramente. Potrebbe essere una buona scelta per i rossoneri, soprattutto perché il Bayer Leverkusen vuole venderlo, e l'accordo può essere completato per circa 10 milioni di euro".