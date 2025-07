Milan, Anellucci: “Vlahovic? Fatica a stoppare la palla. Su Chiesa …”

L'agente Claudio Anellucci a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, ha parlato di Chiesa e Vlahovic , possibili obiettivi del calciomercato del Milan . Ecco il suo parere sul serbo: "Ho idee mie. A parte un anno a Firenze per me non è mai stato un top. Ha difficoltà a stoppare il pallone, oggi è prigioniero del suo stipendio, come lo è Osimhen. Per essere centravanti top devi essere altro e non lo è assolutamente".

Milan, Anelucci: "Chiesa ha perso un anno". Dura critica a Vlahovic

Il parere sull'esterno del Liverpool: "Chiesa era un ragazzo molto promettente, ha avuto due infortuni brutti ed è difficile recuperare se non giochi. Ha fatto più una scelta economica in Inghilterra, ha perso un altro anno e adesso è difficile rimettersi in carreggiata. In Inghilterra non aveva nulla per andare lì, però adesso sarà difficile recuperare. In Italia non trova spazio, soprattutto a quelle cifre. Consigliato male? Se vuoi andare in Premier, vai in una squadra diversa per rimetterti in discussione".