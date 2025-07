Calciomercato, Chiesa torna in Serie A: interessa anche al Milan. Il punto

Federico Chiesa lascerà il Liverpool in questa finestra di calciomercato per far ritorno in patria. C'è anche il Milan sulle sue tracce

Daniele Triolo Redattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 13:34)

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, sembra destinata a concludersi, dopo appena una stagione, l'esperienza di Federico Chiesa nel Liverpool di Arne Slot: solo 466' in 14 presenze (con 2 gol e 2 assist ...) con la maglia dei 'Reds' e un probabile rientro in Serie A in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, il Diavolo su Chiesa: le condizioni — Dove? Per il quotidiano torinese, potrebbe farsi avanti il Napoli: i campani erano indirizzati su Dan Ndoye del Bologna, il quale però, sembra aver trovato un accordo per trasferirsi al Nottingham Forest. Chiesa è un vecchio pallino sia del Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, sia dell'allenatore della squadra Campione d'Italia in carica, Antonio Conte.