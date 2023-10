Milan, Ambrosini: “Leao è unico ed indispensabile, più di Lautaro Martinez”

Le parole di Massimo Ambrosini su Rafael Leao e Lautaro Martinez

"Anche nelle fasi di difficoltà del Milan, un giocatore come Leao per caratteristiche è veramente unico. Paradossalmente verrebbe da rispondere Leao per l'impossibilità di sostituirlo. Non che Lautaro sia sostituibile, ovviamente…l'argentino è arrivato ad un livello in cui può aggiungere secondo me meno del portoghese, se pensi a quanto lui può migliorare a livello di leadership. La sensazione è che sia sempre lì che dici 'Dai, fanne 5 di sgasate, non 2 dopo mezz'ora che non ti fai vedere'. Poi sicuramente glielo devi concedere".