Ecco le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan di Champions League. Possibile sorpresa in mediana per Stefano Pioli

Nella giornata di mercoledì 4 ottobre, alle ore 21:00, il Milan giocherà il suo secondo impegno in questa edizione della Champions League e lo farà al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito da 'Eurosport' il tecnico Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan in porta, mentre in difesa dovrebbero agire Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Sorpresa a centrocampo con Tommaso Pobega, Yunus Musah e Tijjani Reijnders. In attacco il solito tridente Christian Pulisic-Olivier Giroud-Rafael Leao.