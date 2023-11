Ambrosini: “Il Milan è stata la mia vita. E quando feci il gol di culo…”

Su quale reparto Pioli deve lavorare di più e quali sono le caratteristiche dei giocatori più funzionali al suo gioco? "Credo che debba recuperare delle qualità in tutti i reparti. In difesa la concentrazione, a centrocampo un po' di entusiasmo, dove ho notato che Loftus-Cheek fa la differenza, e in attacco dove manca quest’anno l’efficacia. Hanno bisogno di trovare delle alternative ai titolari".

Quali sono i ricordi più belli vissuti all'Olimpico con il Milan? "Il ricordo più bello è stata la prima volta nel 95′. Fu una delle mie presenze in Serie A e vedere così tanta gente così tanti colori è vivere un momento bellissimo. Scudetto? Si, ma ci sono tante altre emozioni. Ho anche altri ricordi belli, per esempio, ho fatto anche un gol di culo alla Lazio".

