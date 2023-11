Milan, come sta andando la Primavera? Quanta qualità per Abate

In Youth League , poi, la classifica è anche meglio. Primo posto, 3 vittorie e una sola sconfitta. Alle spalle di questo Milan ci sono le giovanili di squadre come PSG , Newcastle e Borussia Dortmund : mica male.

Capitano e perno del centrocampo rossonero. Zeroli ha tutte le qualità per rimanere fra le fila di Stefano Pioli . Atteggiamenti da leader, qualità e senso di appartenenza. Vista la situazione in prima squadra, fra infortuni e alcune prestazioni deludenti, una chance a questo talentuoso 2005 rappresenterebbe un bel segnale.

Inutile, poi, non prendere in considerazione Francesco Camarda. L'attaccante rossonero è un talento di pregiatissima fattura. Basta guardare una sua qualunque partita per capirlo: un futuro fuoriclasse da proteggere e blindare. Simic ha già assaporato l'aria da prima squadra, così come Chaka Traoré. C'è anche Alex Jimenez, terzino di spinta che sembra una copia di Theo Hernandez. Insomma, il Milan Primavera è pieno zeppo di talento e Pioli potrebbe anche pensare di pescare un bel jolly dal mazzo. LEGGI ANCHE: Milan, a rischio il Mondiale per Club (e una pioggia di soldi) >>>