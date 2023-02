Milan, Ambrosini: “Giusto farsi delle domande su De Ketelaere”

"Non possiamo sempre stare a mettergli la croce addosso. È entrato in un contesto complicato. In quell’occasione avrebbe voluto che Giroud la facesse scorrere. Se poi lì Pessina invece di rimpallarla la mette dentro allora la sua stagione e la sua storia poteva un attimino svoltare. Siamo qui da tanto tempo ad attendere una scintilla, ma oggi ha giocato 20-25 minuti in un contesto più complicato di altri. È giusto però che ci facciamo delle domande. È giusto che la società lo difenda ed è giusto che lui cerchi di sfruttare le occasioni che ha, anche nelle difficoltà. Per ora lo abbiamo visto poco. Ibra aiuta, conta la sua presenza. Conta con il rimprovero e l’incoraggiamento. Ma una mano in determinati momenti della partita la può dare". Milan, De Ketelaere resta un mistero: spaesato anche col Monza